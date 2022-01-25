Американские ученые, которые исследуют различия в реакции антител на заражение вариантом Омикрон, пришли к выводу что бустерная доза вакцины Pfizer после первых двух доз CoronaVac или Pfizer, обеспечивает защиту от крайне заразного штамма.

Авторы обнаружили, что две дозы вакцин Pfizer или CoronaVac не обеспечивали иммунитета к нейтрализующим антителам против Омикрона даже через месяц после вакцинации.

Однако добавление к двум дозам любой вакцины бустерной прививки Pfizer обеспечило приемлемый иммунитет, определяемый как уровни антител, достаточный для обеспечения более чем 50% защиты от SARS-CoV-2 через один месяц после введения бустера.

Отмечается также, что три дозы вакцины Pfizer привели к среднему титру нейтрализующих антител против Омикрон на треть выше, чем у двух доз CoronaVac плюс бустер Pfizer.

Однако три дозы CoronaVac не вызывали достаточных реакций нейтрализующих антител против Омикрон.

Далее ученые исследовали эффективность схемы вакцинации, состоящей из двух доз CoronaVac, за которыми четыре недели спустя следует бустерная вакцинация с помощью Pfizer.

У участников, получивших эту комбинацию вакцин, были повышенные уровни вирусспецифических антител и сильные реакции нейтрализации антител как против исходной, предковой формы SARS-CoV-2, так и против Дельта-варианта.

Нейтрализация Омикрон не обнаруживалась у тех, кто получил только две дозы CoronaVac. Но дополнительная бустерная вакцинация с помощью Pfizer привела к 1,4-кратному увеличению активности нейтрализации антител против Омикрон по сравнению с теми, кто получил только две дозы Pfizer или любой другой современной вакцины.

Авторы приходят к выводу, что эти результаты еще раз подчеркивают способность варианта Омикрон уклоняться от иммунитета, вызванного вакциной или инфекцией, подчеркивая глобальную важность ревакцинации в усилиях по борьбе с появляющимися вариантами SARS-CoV-2.