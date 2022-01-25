Сейчас многие люди и дети болеют инфекционными заболеваниями. Но не каждая лихорадка это коронавирус, а повышенная температура отнюдь не является приговором.

Об этом рассказал врач Евгений Дубровский в социальных сетях. По его словам, сейчас есть циркуляция Covid-19 и гриппа. Симптомы несколько похожи, но есть и разница.

Грипп начинается ярко, быстро. Сразу, с первого дня, высокая температура. Истощение, потеря аппетита, интоксикация. И очень быстро добавляется грубый влажный кашель.

— Штамм Омикрон ведет себя по-другому. Сначала боль в горле, насморк, незначительная температура, иногда умеренный кашель и мышечная боль в пояснице. Все развивается постепенно, — говорит Дубровский.

Что делать в случае инфицирования?

Во-первых, надо успокоиться и спокойно посмотреть на свое состояние организма. Если ситуация сложная, есть серьезные симптомы (потеря сознания, судороги, рвота, снижение сатурации, лихорадка свыше 39,5, которая длительно не сбивается жаропонижающими) — нужна помощь.

— Быстро обращайтесь к врачу, который решит, что делать и нужна ли госпитализация. Но если течение не тяжелое, можно спокойно лечиться в амбулаторных условиях, — отметил врач.

Кроме того, не стоит пугаться, когда возникает лихорадка, ведь это правильная защитная реакция организма на вирусное вторжение. Она помогает выздороветь. Специалист добавил, что фанатично сбивать 37,5 нет никакой нужды. Лишь высокая, патологическая лихорадка нуждается в коррекции, однако и это надо делать с умом.

Чтобы быстро побороть заболевание, необходимо:

пить много воды;

увлажнять воздух;

промывать нос солевыми спреями;

пить сиропы от кашля;

принимать жаропонижающие препараты в случае высокой температуры;

легко и питательно питаться.

Пожилые люди должны внимательно следить за своими сопутствующими болезнями. За это время рекомендовано сделать тесты, чтобы четко понимать: это грипп, Covid-19 или какое-то другое ОРВИ.

Это поможет при необходимости быстро госпитализировать пациента куда нужно без больших потерь времени. Особенно это касается пожилых людей. Для лечения тяжелого Covid-19 или гриппа есть действенные противовирусные препараты (не путать с иммуномодуляторами) для раннего действия.

— Также не забывайте, что препараты для разжижения крови, которые широко используются во время лечения коронавируса, категорически противопоказаны во время гриппа (способствуют сильным кровотечениям), — подчеркнул эксперт.

Дубровский добавил, что те, кто переболел коронавирусом, даже при условии повторного заражения штаммом Омикрон переносят его гораздо легче, чем в первый раз. Он призвал не паниковать и в первые дни спокойно и благоразумно лечиться. А если есть необходимость — обращайтесь за помощью.

Источник: Евгений Дубровский