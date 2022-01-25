Нині багато людей та дітей хворіють на інфекційні захворювання. Але не кожна лихоманка це коронавірус, а підвищена температура аж ніяк не є вироком.

Про це розповів лікар Євген Дубровський у соціальних мережах. За його словами, зараз є циркуляція Covid-19 та грипу. Симптоми дещо схожі, але є і різниця.

Грип розпочинається яскраво, швидко. Одразу, з першого дня, висока температура. Виснаження, втрата апетиту, інтоксикація. І дуже швидко додається грубий вологий кашель.

– Штам Омікрон поводиться по-іншому. Спочатку біль у горлі, нежить, незначна температура, іноді помірний кашель та м’язевий біль у попереку. Все розвивається поступово, – каже Дубровський.

Що робити у разі інфікування?

По-перше, треба заспокоїтись та спокійно подивитись на свій стан організму. Якщо ситуація складна, є серйозні симптоми (втрата свідомості, судоми, блювання, зниження сатурації, лихоманка понад 39,5, яка тривало не збивається жарознижувальними препаратами) – треба допомога.

– Звертайтесь швидко до лікаря, який вирішить, що робити та чи потрібна госпіталізація. Але якщо перебіг не важкий, можна спокійно лікуватись в амбулаторних умовах, – зазначив лікар.

Крім того, не варто лякатися, коли виникає лихоманка, адже це правильна захисна реакція організму на вірусне вторгнення. Вона допомагає одужати. Спеціаліст додав, що фанатично збивати 37,5 немає ніякої потреби. Лише висока, патологічна лихоманка потребує корекції, однак і це треба робити розумно.

Щоб швидко побороти захворювання, необхідно:

пити багато води;

зволожувати повітря;

промивати ніс сольовими спреями;

пити сиропи від кашлю;

приймати жарознижувальні препарати у разі високої температури;

легко та поживно харчуватися.

Літні люди мають уважно слідкувати за своїми супутніми хворобами. За цей час рекомендовано зробити тести, щоб чітко розуміти: це грип, Covid-19 чи якесь інше ГРВІ.

Це допоможе за необхідності швидко госпіталізувати пацієнта куди потрібно без великих втрат часу. Особливо це стосується літніх людей. Для лікування важкого Covid-19 або грипу є дієві противірусні препарати (не плутати з імуномодуляторами) для ранньої дії.

– Також не забуваймо, що препарати для розрідження крові, які широко використовуються під час лікування коронавірусу, категорично протипоказані під час грипу (сприяють сильним кровотечам), – наголосив експерт.

Дубровський додав, що ті, що перехворів на коронавірус, навіть за умови повторного зараження штамом Омікрон переносять його набагато легше, ніж першого разу. Він закликав не панікувати й у перші дні спокійно та розсудливо лікуватися. А якщо є необхідність – звертайтеся по допомогу.

Джерело: Євген Дубровський