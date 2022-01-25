Молодой итальянец, который отказывался от вакцинации, потому что не верил в существование коронавируса, умер от Covid-19 после того, как сорвал спасательную кислородную маску.

Когда Луиджи Косселлу в тяжелом состоянии доставили в больницу Санта-Мария-Горетти в Латине, центральная Италия, он сначала вообще отказался от какого-либо лечения, заявив медикам, что не верит в существование такой болезни.

Чуть позже выяснилось, что его 55-летний отец, который придерживается такого же мнения относительно коронавируса, как и сын, находится в том же лечебном учреждении и за его жизнь борются с помощью искусственной вентиляции легких.

Состояние Луиджи быстро ухудшилось в течение 24 часов. У него диагностировали острую дыхательную недостаточность, как одно из осложнений Covid-19, и перевели в реанимацию.

К сожалению, находясь там, он продолжал отказываться от лечения и даже снял кислородную маску.

Но когда врачи все же убедили пациента оставить доступ спасительного кислорода, было уже поздно. Мужчина умер через пять дней после начала болезни.

Местный советник по вопросам здравоохранения Алессио Д’Амато заявил, что трагедия Луиджи должна развеять миф о том, что молодые люди от коронавируса не умирают.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Италии с начала пандемии зарегистрировано более 10 млн случаев заболевания Covid-19, 144 тыс. человек умерли.

Источник: Mirror