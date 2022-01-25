Во Львовской области беременные женщины стали чаще болеть коронавирусом, случаются и летальные случаи среди рожениц.

Об этом рассказала директор Львовского областного клинического перинатального центра Мария Малачинская.

— В перинатальном центре находятся 23 беременные, у которых подтвердили инфицирование коронавирусом, а еще 42 беременных — в Центре легочного здоровья. Статистика заболеваемости беременных коронавирусом очень стремительно идет в “плюс”, — отметила Мария Малачинская.

По ее словам, это настораживает, ведь беременная ответственна не только за собственную жизнь.

В общем состояние больных беременных – средней тяжести. Однако фиксируются и сложные – от осложнений, спровоцированных болезнью, умерла одна роженица.

– Поэтому мы призываем вакцинироваться всех беременных женщин. Мы создали пункт вакцинации во Львовском областном клиническом перинатальном центре, где каждая беременная может привиться под наблюдением врача акушера-гинеколога, — добавила директор.

Вакцинация от коронавируса рекомендована беременным женщинам. От прививки не будет вреда будущему малышу. В то же время это может спасти жизнь беременной и ребенка в случае заболевания.