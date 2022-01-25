У Львівській області вагітні жінки почали частіше хворіти на коронавірус, трапляються й летальні випадки серед породіль.

Про це розповіла директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська.

– У перинатальному центрі перебувають 23 вагітних, у яких підтвердили інфікування коронавірус, а ще 42 вагітних – у Центрі легеневого здоров’я. Статистика захворюваності вагітних коронавірусом дуже стрімко йде в “плюс”, – зазначила Марія Малачинська.

За її словами, це насторожує, адже вагітна відповідальна не лише за власне життя.

Загалом стан хворих вагітних – середньої важкості. Проте фіксуються й складні – від ускладнень, спровокованих хворобою, померла одна породілля.

– Тому ми закликаємо вакцинуватися всіх вагітних жінок. Ми створили пункт вакцинації у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, де кожна вагітна може зробити щеплення під наглядом лікаря акушера-гінеколога, – додала директорка.

Вакцинація від коронавірусу рекомендована вагітним жінкам. Від щеплення не буде шкоди майбутньому малюкові. Водночас це може врятувати життя вагітної та дитини у разі захворювання.