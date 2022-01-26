Ученые нашли новый симптом заражения штаммом коронавируса Омикрон – боль в ушах.
По словам доктора по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета Питера Чин-Хонга, боль в ушах обусловлена тем, что вирус поражает дыхательные пути, размещенные близко ко рту, носу и ушам.
Боль или звон в ушах — симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.
Эксперты отметили, что этот штамм можно спутать с обычной простудой. У него те же симптомы: насморк, головная боль, утомляемость. Также в список признаков добавили боль в ухе.
— Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения Covid-19, — сказал врач Константин Станкович.
Ранее в Минздраве Украины отмечали, что у людей, которые подхватили штамм Омикрон, наблюдаются следующие симптомы:
- насморк (73%),
- головная боль (67,5%),
- усталость (63,5),
- чихание (60%),
- боль в горле (59,6%).
Коварство варианта Омикрон заключается в том, что его первые проявления похожи на обычную простуду, но потом болезнь может перейти в очень тяжелую фазу, что может привести к госпитализации и смерти. Это касается в первую очередь тех, кто не прошел базовый курс Covid-вакцинации. Подробнее о симптомах штамма Омикрон — читайте на Фактах ICTV.