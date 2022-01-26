Ученые нашли новый симптом заражения штаммом коронавируса Омикрон – боль в ушах.

По словам доктора по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета Питера Чин-Хонга, боль в ушах обусловлена тем, что вирус поражает дыхательные пути, размещенные близко ко рту, носу и ушам.

Боль или звон в ушах — симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.

Эксперты отметили, что этот штамм можно спутать с обычной простудой. У него те же симптомы: насморк, головная боль, утомляемость. Также в список признаков добавили боль в ухе.

— Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения Covid-19, — сказал врач Константин Станкович.

Ранее в Минздраве Украины отмечали, что у людей, которые подхватили штамм Омикрон, наблюдаются следующие симптомы:

насморк (73%),

головная боль (67,5%),

усталость (63,5),

чихание (60%),

боль в горле (59,6%).

Коварство варианта Омикрон заключается в том, что его первые проявления похожи на обычную простуду, но потом болезнь может перейти в очень тяжелую фазу, что может привести к госпитализации и смерти. Это касается в первую очередь тех, кто не прошел базовый курс Covid-вакцинации. Подробнее о симптомах штамма Омикрон — читайте на Фактах ICTV.