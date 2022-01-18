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Не сидите, не гадайте: с этими симптомами Минздрав призывает сразу обращаться к семейному врачу

18 января 2022, 12:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
симптомы
Источник: Depositphotos

Многие из нас, как только чувствуют первые признаки надвигающегося респираторного недомогания, впадают в сомнения типа: а может это не коронавирус, а обычная простуда?

Министерство здравоохранения рекомендует в такой ситуации не сидеть дома и не гадать относительно возможного диагноза, а сразу записываться на прием к семейному врачу. Иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

По процедуре, семейный врач назначит тестирование на Covid-19 и порекомендует до получения результатов включить режим самоизоляции.

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Согласно данным Минздрава, у людей, подхвативших вариант Омикрон, наблюдаются такие симптомы:

  • насморк (73%),
  • головная боль (67,5%),
  • усталость (63,5),
  • чихание (60%),
  • боль в горле (59,6%).

Поскольку нет существенных отличий от штамма Дельта, который в настоящее время доминирует в Украине, дополнительно могут наблюдаться:

  • кашель (43,5%),
  • хриплый голос (35,7%),
  • озноб или дрожь (30%),
  • лихорадка (29,4%),
  • потеря обоняния и/или вкуса (23,7%).

Помните, коварность варианта Омикрон заключается в том, что его первые проявления действительно похожи на обычную простуду, но потом болезнь может перейти в очень тяжелую фазу, чреватую госпитализацией и летальными исходами. Это касается в первую очередь тех, кто не прошел базовый курс Covid-вакцинации.

Источник
Минздрав
Теги
застуда , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Омикрон , Сімейний лікар , Штамм Омикрон
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