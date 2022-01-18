Многие из нас, как только чувствуют первые признаки надвигающегося респираторного недомогания, впадают в сомнения типа: а может это не коронавирус, а обычная простуда?

Министерство здравоохранения рекомендует в такой ситуации не сидеть дома и не гадать относительно возможного диагноза, а сразу записываться на прием к семейному врачу. Иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

По процедуре, семейный врач назначит тестирование на Covid-19 и порекомендует до получения результатов включить режим самоизоляции.

Согласно данным Минздрава, у людей, подхвативших вариант Омикрон, наблюдаются такие симптомы:

насморк (73%),

головная боль (67,5%),

усталость (63,5),

чихание (60%),

боль в горле (59,6%).

Поскольку нет существенных отличий от штамма Дельта, который в настоящее время доминирует в Украине, дополнительно могут наблюдаться:

кашель (43,5%),

хриплый голос (35,7%),

озноб или дрожь (30%),

лихорадка (29,4%),

потеря обоняния и/или вкуса (23,7%).

Помните, коварность варианта Омикрон заключается в том, что его первые проявления действительно похожи на обычную простуду, но потом болезнь может перейти в очень тяжелую фазу, чреватую госпитализацией и летальными исходами. Это касается в первую очередь тех, кто не прошел базовый курс Covid-вакцинации.