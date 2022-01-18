В Украине по состоянию на 18 января 2021 года расширилась оранжевая зона карантина. Сейчас в ней находятся четыре области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, оранжевому уровню соответствуют Ивано-Франковская, Сумская, Ровенская и Черновицкая области.

Ивано-Франковская область единственная среди всех областей, где фиксируется превышение уровня госпитализации больных (64,3). Также там самый высокий коэффициент выявления случаев инфицирования — 27,8%.

Этот показатель также ухудшился в Сумской (27,7%), Ровенской (20,5%) и Черновицкой (20,5%) областях.

В то же время другие регионы пока не демонстрируют ухудшения ситуации с коронавирусом.

В целом в стране уровень госпитализаций составляет 29,4, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве этот показатель — 17,7.

По состоянию на 17 января загруженность коек с кислородом в стране составляет 23,7% (норма — менее 65%), а в Киеве — 12,9%.

В Украине за сутки зафиксировали 8 558 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 5 761 человеку, а умерли — 188 пациентов. Больше всего новых заражений в городе Киев (972), Львовской (820) и Харьковской (678) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.