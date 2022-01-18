В Україні станом на 18 січня 2021 року розширилася помаранчева зона карантину. Зараз в ній перебувають чотири області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, помаранчевому рівню відповідають Івано-Франківська, Сумська, Рівненська та Чернівецька області.

Івано-Франківська область єдина серед усіх областей, де фіксується перевищення рівня госпіталізації хворих (64,3). Також там найвищий коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 27,8%.

Цей показник також погіршився у Сумській (27,7%), Рівненській (20,5%) та Чернівецькій (20,5%) областях.

Водночас інші регіони поки що не демонструють погіршення ситуації з коронавірусом.

Загалом у країні рівень госпіталізацій становить 29,4, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві цей показник – 17,7.

Станом на 17 січня завантаженість ліжок з киснем у країні становить 23,7% (норма – менше як 65%), а у Києві – 12,9%.

В Україні за добу зафіксували 8 558 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 5 761 людині, а померли – 188 пацієнтів. Найбільше нових заражень у місті Київ (972), Львівській (820) та Харківській (678) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.