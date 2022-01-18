Станом на 18 січня 2022 року коронавірус в Україні загалом підтвердили у 3 768 088 осіб. За добу – 8 558 нових випадків, у країні різко погіршилася епідситуація.

Серед них – 811 дітей та 304 дитини.

За час пандемії вірус забрав життя 98 549 українців, протягом дня – 188.

Водночас одужати вдалося загалом 3 561 923 людям, за добу – 5 761.

В Україні з початку поширення коронавірусу на території країни провели 17 220 495 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 022 924 людини, одну дозу – 15 022 922, дві – 14 306 743. Додаткову дозу ввели 10 073 українцям, бустерну – 113 560 громадянам.

За добу 80 921 людину вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки хвороби у регіонах:

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 18 січня 2022 року вірус у країні загалом підтвердили у 3 759 530 осіб. За добу було 5 072 нових випадки.