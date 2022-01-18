Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

8 558 випадків Covid-19 за добу – в Україні різко погіршилася епідситуація

18 Січня 2022, 08:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Станом на 18 січня 2022 року коронавірус в Україні загалом підтвердили у 3 768 088 осіб. За добу – 8 558 нових випадків, у країні різко погіршилася епідситуація.

Серед них – 811 дітей та 304 дитини.

За час пандемії вірус забрав життя 98 549 українців, протягом дня – 188.

Водночас одужати вдалося загалом 3 561 923 людям, за добу – 5 761.

В Україні з початку поширення коронавірусу на території країни провели 17 220 495 ПЛР-тестувань.

Читайте також:
компания пфайзерКоронавірус буде з нами ще дуже довго: глава Pfizer дав свій прогноз щодо Covid-пандемії

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 022 924 людини, одну дозу – 15 022 922, дві – 14 306 743. Додаткову дозу ввели 10 073 українцям, бустерну – 113 560 громадянам.

За добу 80 921 людину вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки хвороби у регіонах:

  • Вінницька область – 372;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 286;
  • Донецька область – 365;
  • Житомирська область – 58;
  • Закарпатська область – 230;
  • Запорізька область – 188;
  • Івано-Франківська область – 640;
  • Київська область – 345;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 207;
  • Львівська область – 870;
  • Миколаївська область – 148;
  • Одеська область – 350;
  • Полтавська область – 473;
  • Рівненська область – 370;
  • Сумська область – 384;
  • Тернопільська область – 282;
  • Харківська область – 678;
  • Херсонська область – 58;
  • Хмельницька область – 239;
  • Черкаська область – 214;
  • Чернівецька область – 475;
  • Чернігівська область – 151.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 18 січня 2022 року вірус у країні загалом підтвердили у 3 759 530 осіб. За добу було 5 072 нових випадки.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь