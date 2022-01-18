Станом на 18 січня 2022 року коронавірус в Україні загалом підтвердили у 3 768 088 осіб. За добу – 8 558 нових випадків, у країні різко погіршилася епідситуація.
Серед них – 811 дітей та 304 дитини.
За час пандемії вірус забрав життя 98 549 українців, протягом дня – 188.
Водночас одужати вдалося загалом 3 561 923 людям, за добу – 5 761.
В Україні з початку поширення коронавірусу на території країни провели 17 220 495 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 022 924 людини, одну дозу – 15 022 922, дві – 14 306 743. Додаткову дозу ввели 10 073 українцям, бустерну – 113 560 громадянам.
За добу 80 921 людину вакциновано проти коронавірусу.
Нові випадки хвороби у регіонах:
- Вінницька область – 372;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 286;
- Донецька область – 365;
- Житомирська область – 58;
- Закарпатська область – 230;
- Запорізька область – 188;
- Івано-Франківська область – 640;
- Київська область – 345;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 207;
- Львівська область – 870;
- Миколаївська область – 148;
- Одеська область – 350;
- Полтавська область – 473;
- Рівненська область – 370;
- Сумська область – 384;
- Тернопільська область – 282;
- Харківська область – 678;
- Херсонська область – 58;
- Хмельницька область – 239;
- Черкаська область – 214;
- Чернівецька область – 475;
- Чернігівська область – 151.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 18 січня 2022 року вірус у країні загалом підтвердили у 3 759 530 осіб. За добу було 5 072 нових випадки.