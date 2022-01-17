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Коронавірус буде з нами ще дуже довго: глава Pfizer дав свій прогноз щодо Covid-пандемії

17 Січня 2022, 19:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
компания пфайзер
Джерело: Depositphotos

Повністю позбутися коронавірусу вкрай складно. Тому світ буде жити з Covid-19 ще кілька років. Однак без жорстких обмежень, які введені в багатьох країнах при нинішньому сплеску смертельно небезпечної інфекції. Хвиля такої потужності буде останньою.

Про це в інтерв’ю одному з німецьких телеканалів розповів генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

– Я думаю, що з інструментами, створеними наукою, ця хвиля коронавірусної інфекції буде останньою з такою кількістю обмежень, – зазначив він.

І додав, що коронавірус буде ще дуже довгий час циркулювати в людській спільноті, оскільки він досить широко поширився по всьому світу і позбутися його повністю досить складно.

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Глава компанії також повідомив, що фахівці Pfizer вже працюють над створенням Covid-вакцини нового покоління, дія якої спрямована, крім попередніх варіантів, і на Омікрон. Таким чином показники нових випадків зараження, госпіталізацій і смертей будуть помітно знижені.

Нагадаємо, що свій прогноз на 2022 рік дав керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен. На його думку, варіант Омікрон, як більш м’який, але разом з тим і більш заразний, звузить масштаб коронавірусної інфекції до локального ендемічного рівня.

На коронавірус перехворіє кожен житель Землі, що в підсумку сформує колективний імунітет і життя повернеться в звичне русло, вважає авторитетний вірусолог.

Джерело: BFM TV

Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , прогноз , Штам Омікрон
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