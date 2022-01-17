У Пекіні заблокували офісну будівлю разом зі співробітниками після того, як у однієї зі співробітниць був виявлений штам Covid-19 Омікрон.

До офісу, який ретельно охороняється, доставили подушки та постільну білизну. Можливо, планується не випускати людей з будівлі впродовж кількох днів. Таким чином Пекін намагається запобігти поширенню Омікрона перед Олімпійськими іграми.

Влада Пекіна уже минулого тижня перейшла в режим підвищеної готовності, оскільки у великому портовому місті Тяньцзіні був зафіксований спалах Омікрона. Це місто розташоване всього за 30 хвилин їзди високошвидкісним потягом від столиці Китаю.

За офіційними даними, жінка, у якої виявили Омікрон, не контактувала з іншими хворими і не залишала столицю протягом останніх 14 днів, що викликає стурбованість влади і може вказувати на те, що Омікрон уже поширився в китайській столиці.

У Китаї перед Олімпіадою діє політика нульової терпимості до Covid-19, яка передбачає суворі обмеження для запобігання поширенню вірусу. Головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань вважає, що така політика є малозатратним підходом порівняно з лікуванням після зараження.

Джерело: CNN