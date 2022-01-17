В Пекине заблокировали офисное здание вместе с сотрудниками после того, как у одной из сотрудниц был обнаружен штамм Covid-19 Омикрон.

В тщательно охраняемый офис доставили подушки и постельное белье. Возможно, планируется не выпускать людей из здания несколько дней. Таким образом Пекин пытается предотвратить распространение Омикрона перед Олимпийскими играми.

Власти Пекина уже на прошлой неделе перешли в режим повышенной готовности, поскольку в крупном портовом городе Тяньцзине была зафиксирована вспышка Омикрона. Этот город расположен всего в 30 минутах езды высокоскоростным поездом от столицы Китая.

По официальным данным, женщина, у которой обнаружили Омикрон, не контактировала с другими больными и не покидала столицу за последние 14 дней, что вызывает обеспокоенность властей и может указывать на то, что Омикрон уже распространился в китайской столице.

В Китае перед Олимпиадой действует политика нулевой терпимости к Covid-19, предусматривающая строгие ограничения по предотвращению распространения вируса. Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что такая политика — малозатратный подход по сравнению с лечением после заражения.

Источник: CNN