Варіант Омікрон, як більш м’який, але водночас і більш заразний, звузить масштаб коронавірусної інфекції до локального ендемічного рівня. На коронавірус перехворіє кожен житель Землі, що в підсумку сформує колективний імунітет і життя повернеться у звичне русло.

Такий прогноз на 2022 рік дав керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен.

– У довгостроковій перспективі ми не можемо підтримувати імунний захист всього населення за допомогою повторної вакцинації кожні кілька місяців. Це повинен зробити вірус, – зазначив вчений.

Він уточнив, що це не означає, що можна буде взагалі відмовитися від вакцинації. Бо інакше отримаємо дуже високий показник летальності, особливо серед літніх людей.

За словами вірусолога, не слід також відмовлятися і від маскового режиму, оскільки все ще висока ймовірність нового сплеску інфекції наступної зими.

Цікаво, що знаковою віхою в боротьбі з Covid-19 вчений вважає введення живої вакцинації ослабленим вірусом, зокрема, у вигляді назального спрею.

Нагадаємо, що минулого тижня в Німеччині було зафіксовано рекорд добової захворюваності – понад 92 тисячі. Загалом від початку пандемії в країні було підтверджено понад 8 млн випадків інфікування Covid-19. Експерти вважають, що реальна цифра може в рази перевищувати офіційну.

Джерело: Tagesspiegel