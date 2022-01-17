Вариант Омикрон, как более мягкий, но вместе с тем и более заразный, сузит масштаб коронавирусной инфекции до локального эндемического уровня. Коронавирусом переболеет каждый житель Земли, что в итоге сформирует коллективный иммунитет и жизнь вернется в привычное русло.

Такой прогноз на 2022 год дал руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен.

— В долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать иммунную защиту всего населения посредством повторной вакцинации каждые несколько месяцев. Это должен сделать вирус, – отметил ученый.

Он уточнил, что это не значит, что можно будет вообще отказаться от вакцинации. В противном случае получим очень высокий показатель летальности, особенно среди пожилых людей.

По словам вирусолога, не следует также отказываться и от масочного режима, поскольку все еще высока вероятность нового всплеска инфекции в следующую зиму.

Любопытно, что знаковой вехой в борьбе с Covid-19 ученый считает введение живой вакцинации ослабленным вирусом, в частности, в виде назального спрея.

Напомним, что на минувшей неделе в Германии был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости – более 92 тысяч. В общей сложности с начала пандемии в стране было подтверждено свыше 8 млн случае инфицирования Covid-19. Эксперты полагают, что реальная цифра может в разы превышать официальную.

Источник: Tagesspiegel