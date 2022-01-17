В Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса Омикрон. Примерно 40% новых инфицирований Covid-19 приходятся на этот вариант.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов во время аппаратного совещания 17 января. По его словам, в регионе вновь наблюдается тенденция к росту заболеваемости Covid-19.

— Мы стоим в начале новой волны коронавируса. 14 января мы направили 30 проб в Киев и уже имеем результаты. Сейчас примерно у 40% (12 случаев) подтвердили штамм Омикрон, — заявил Хаустов.

Он попросил людей обратить внимание на то, что заболеваемость коронавирусом постепенно начинает расти. Поэтому необходимо вакцинироваться и соблюдать масковый режим, особенно в местах массового скопления людей.

В настоящее время занятость коечного фонда в Харьковской области составляет почти 25%, а из-за обнаружения Омикрона начата подготовка медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена в области.

Также Хаустов добавил, что в ближайшее время для работников первичного уровня здравоохранения в области проведут занятия по особенностям оказания помощи больным, которые заразились новым штаммом, и по постковидным состояниям.

— С сегодняшнего дня совместно с Минздравом и Харьковским национальным медицинским университетом начинаются занятия для первички по особенностям предоставления помощи больным Covid-19 с новым штаммом. Они продлятся примерно неделю. После этого будут еще отдельные учения по постковидным состояниям, — утверждает он.

По состоянию на 17 января в Харьковской области зафиксировали 647 новых случаев коронавируса. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов. В Украине диагноз Covid-19 за сутки подтвердили у 5 072 людей. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковская ОГА