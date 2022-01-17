У Харківській області зафіксували перші випадки штаму коронавірусу Омікрон. Приблизно 40% нових інфікувань Covid-19 припадають на цей варіант.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов під час апаратної наради 17 січня. За його словами, у регіоні знову спостерігається тенденція до зростання захворюваності на Covid-19.

– Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу. 14 січня ми направили 30 проб до Києва і вже маємо результати. Наразі приблизно в 40% (12 випадків) підтвердили штам Омікрон, – азначив Хаустов.

Він попросив людей звернути увагу на те, що захворюваність на коронавірус поступово починає зростати. Тому необхідно вакцинуватися та дотримуватися маскового режиму, особливо у місцях масового скупчення людей.

Нині зайнятість ліжкового фонду у Харківській області становить майже 25%, а через виявлення Омікрона розпочато підготовку медичного персоналу первинної, вторинної та третинної ланки в області.

Також Хаустов додав, що найближчим часом для працівників первинного рівня охорони здоров’я в області проведуть заняття щодо особливостей надання допомоги хворим, які заразилися новим штамом, і щодо постковідних станів.

– Відсьогодні спільно з МОЗ та Харківським національним медичним університетом розпочинаються заняття для первинки щодо особливостей надання допомоги хворим на Covid-19 із новим штамом. Вони триватимуть приблизно тиждень. Після цього будуть ще окремі навчання щодо постковідних станів, – стверджує він.

Станом на 17 січня у Харківській області зафіксували 647 нових випадків коронавірусу. Це один з найвищих показників серед усіх регіонів. В Україні діагноз Covid-19 підтвердили у 5 072 людей. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Харківська ОДА