Станом на 17 січня 2022 року коронавірус в Україні загалом підтвердили у 3 759 530 осіб. За добу – 5 072 нових випадки.

Серед них – 407 дітей та 72 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 98 361 людини, протягом доби – 78.

Загалом одужали 3 556 162 особи, за день – 2 520.

З початку поширення вірусу на території країни провели 17 182 817 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, першою дозою – 14 993 075, двома – 14 270 520. Додаткову дозу отримали 9 617 громадян, бустерну – 99 165 людей.

23 286 українців було вакциновано проти коронавірусу за добу.

Нові випадки коронавірусу у регіонах:

Вінницька область – 194;

Волинська область – 101;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 52;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 133;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 492;

Київська область – 132;

Кіровоградська область – 82;

Луганська область – 4;

Львівська область – 854;

Миколаївська область – 31;

Одеська область – 224;

Полтавська область – 49;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 189;

Тернопільська область – 314;

Харківська область – 647;

Херсонська область – 36;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 88;

Чернівецька область – 344;

Чернігівська область – 45.

Згідно зі статистикою МОЗ в Україні станом на 16 січня 2022 року, за добу було зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.