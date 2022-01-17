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В Україні підтвердили 5 072 нових випадки Covid-19 – МОЗ

17 Січня 2022, 08:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 17 січня 2022 року коронавірус в Україні загалом підтвердили у 3 759 530 осіб. За добу – 5 072 нових випадки.

Серед них – 407 дітей та 72 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 98 361 людини, протягом доби – 78.

Загалом одужали 3 556 162 особи, за день – 2 520.

З початку поширення вірусу на території країни провели 17 182 817 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, першою дозою – 14 993 075, двома – 14 270 520. Додаткову дозу отримали 9 617 громадян, бустерну – 99 165 людей.

23 286 українців було вакциновано проти коронавірусу за добу.

Нові випадки коронавірусу у регіонах:

  • Вінницька область – 194;
  • Волинська область – 101;
  • Дніпропетровська область – 127;
  • Донецька область – 52;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 133;
  • Запорізька область – 18;
  • Івано-Франківська область – 492;
  • Київська область – 132;
  • Кіровоградська область – 82;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 854;
  • Миколаївська область – 31;
  • Одеська область – 224;
  • Полтавська область – 49;
  • Рівненська область – 86;
  • Сумська область – 189;
  • Тернопільська область – 314;
  • Харківська область – 647;
  • Херсонська область – 36;
  • Хмельницька область – 68;
  • Черкаська область – 88;
  • Чернівецька область – 344;
  • Чернігівська область – 45.

Згідно зі статистикою МОЗ в Україні станом на 16 січня 2022 року, за добу було зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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