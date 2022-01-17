Станом на 17 січня 2022 року коронавірус в Україні загалом підтвердили у 3 759 530 осіб. За добу – 5 072 нових випадки.
Серед них – 407 дітей та 72 медпрацівники.
За час пандемії вірус забрав життя 98 361 людини, протягом доби – 78.
Загалом одужали 3 556 162 особи, за день – 2 520.
З початку поширення вірусу на території країни провели 17 182 817 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, першою дозою – 14 993 075, двома – 14 270 520. Додаткову дозу отримали 9 617 громадян, бустерну – 99 165 людей.
23 286 українців було вакциновано проти коронавірусу за добу.
Нові випадки коронавірусу у регіонах:
- Вінницька область – 194;
- Волинська область – 101;
- Дніпропетровська область – 127;
- Донецька область – 52;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 133;
- Запорізька область – 18;
- Івано-Франківська область – 492;
- Київська область – 132;
- Кіровоградська область – 82;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 854;
- Миколаївська область – 31;
- Одеська область – 224;
- Полтавська область – 49;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 189;
- Тернопільська область – 314;
- Харківська область – 647;
- Херсонська область – 36;
- Хмельницька область – 68;
- Черкаська область – 88;
- Чернівецька область – 344;
- Чернігівська область – 45.
Згідно зі статистикою МОЗ в Україні станом на 16 січня 2022 року, за добу було зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.