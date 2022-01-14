Експерти Київської школи економіки прогнозують, що в 2022 році спалахи захворюваності на коронавірусну інфекцію перестануть бути приводом для актуальних прогнозів і відійдуть на другий план.

– Минулого року, на противагу 2020 році, на зміну сезонності прийшли такі фактори, як вакцинація, тривалість імунітету і нові варіанти вірусу. Залишився також фактор впливу карантинних обмежень, – зазначив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганіченко на щотижневому онлайн-брифінгу.

Експерти припускають, що в 2022 році новий варіант Омікрон цілком може стати домінуючим в Україні. Протистояти його атакам ми зможемо ще більшим охопленням населення вакцинацією і введенням додаткових карантинних заходів.

– 2021 рік в Україні став пандемією невакцинованих, – сказала аналітик Центру економіки охорони здоров’я KSE Катерина Кузьмінова.

Вона нагадала, що ще в грудні 2021 року частка нещеплених українців серед госпіталізованих з Covid-19 становила 88,3%. Іншими словами, ризик госпіталізації для невакцинованих більше в 4,3 рази, ніж для повністю щеплених.

Україна виконала мету ВООЗ щодо вакцинації 40% дорослого населення до кінця 2021 року: станом на 31 грудня року 44% дорослого населення було повністю вакциновано.