Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что в 2022 году вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией перестанут быть поводом для актуальных прогнозов и отойдут на второй план.

— В прошлом году, в противовес 2020 году, на смену сезонности пришли такие факторы, как вакцинация, длительность иммунитета и новые варианты вируса. Остался также фактор влияния карантинных ограничений, — отметил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге.

Эксперты допускают, что в 2022 году новый вариант Омикрон вполне может стать доминирующим в Украине. Противостоять его атакам мы сможет еще большим охватом населения вакцинацией и введением дополнительных карантинных мер.

— 2021 год в Украине стал пандемией невакцинированных, — сказала аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова.

Она напомнила, что еще в декабре 2021 года доля непривитых украинцев среди госпитализированных с Covid-19 составляла 88,3%. Иными словами, риск госпитализации для невакцинированных больше в 4,3 раза, чем для полностью привитых.

Украина выполнила цель ВОЗ по вакцинации 40% взрослого населения до конца 2021 года: по состоянию на 31 декабря года 44% взрослого населения было полностью вакцинировано.