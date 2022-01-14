Военные медики США заявили об успешной первой фазе испытания универсальной вакцины не только от всех вариантов коронавируса, но и от некоторых других родственных инфекций. Препарат разработан в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Сообщается, что новая ферритиновая вакцина SpFN способна обеспечить более мощный иммунный ответ в сравнении с другими прививками.

Разработка SpFN началась задолго до пандемии коронавируса. Первоначальной задачей ученых был поиск средств защиты от атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

— В качестве объекта для исследования мы берем целое вирусное семейство. Изучив какое-то свойство конкретного вируса, мы смотрим, как оно проявляется у его ближайших родственников, — объясняют исследователи.

По их словам, такой широкий подход дает возможность разрабатывать универсальные вакцины и другие медикаменты для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых всем вирусным семейством.

Новый препарат относится к так называемым белковым (или пептидным) вакцинам, когда в ходе прививки в организм попадают неспособные к самостоятельному размножению фрагменты вирусного белка.

Организм подбирает к разным частям чужеродного протеина антитела подходящей формы и таким образом сохраняет способность обезвреживать даже частично мутировавший вирус.

Но экспертное сообщество пока не разделяет оптимизма военных медиков.

— Аналогичные заявления от разработчиков вакцины от гриппа я слышу уже даже не годами, а десятилетиями, — говорит профессор Фармацевтической школы Университета Мэриленда Питер Доши.

По его словам, и грипп, и Sars-Cov-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают все новые и новые варианты. Поэтому пока никому не известно, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на ее основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций.