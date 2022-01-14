Військові медики США заявили про успішну першу фазу випробування універсальної вакцини не тільки від усіх варіантів коронавірусу, але і від деяких інших споріднених інфекцій. Препарат розроблений у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Повідомляється, що нова феритинова вакцина SpFN здатна забезпечити більш потужну імунну відповідь, якщо порівнювати з іншими щепленнями.

Розробка SpFN почалася задовго до пандемії коронавірусу. Початковим завданням вчених був пошук засобів захисту від атипової пневмонії (SARS) і близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

– В якості об’єкта для дослідження ми беремо ціле вірусне сімейство. Вивчивши якусь властивість конкретного вірусу, ми дивимося, як вона проявляється у його найближчих родичів, – пояснюють дослідники.

За їхніми словами, такий широкий підхід дає можливість розробляти універсальні вакцини та інші медикаменти для профілактики і лікування захворювань, що викликаються всім вірусним сімейством.

Новий препарат належить до так званих білкових (або пептидних) вакцин, коли в ході щеплення в організм потрапляють нездатні до самостійного розмноження фрагменти вірусного білка.

Організм підбирає до різних частин чужорідного протеїну антитіла відповідної форми і таким чином зберігає здатність знешкоджувати навіть частково мутований вірус.

Але експертна спільнота поки що не поділяє оптимізму військових медиків.

– Аналогічні заяви від розробників вакцини від грипу я чую вже навіть не роками, а десятиліттями, – говорить професор фармацевтичної школи Університету Меріленда Пітер Доші.

За його словами, і грип, і Sars-Cov-2 належать до типу швидко мутуючих РНК-вірусів, які постійно дають все нові й нові варіанти. Тому наразі нікому не відомо, яку частину вірусного геному можна визнати досить стабільною і незмінною, щоб на її основі розробити єдину вакцину, яка не буде застарівати з появою нових мутацій.