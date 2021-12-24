Питання про початок щеплювальної кампанії від коронавірусної інфекції дітей віком від 5 до 11 років буде розглянуто Міністерством охорони здоров’я України протягом січня 2022 року. Таким чином сам процес вакцинації цієї вікової групи може бути запущений в перші кілька місяців нового року.

Про це в інтерв’ю одному з українських інформаційних агентств заявив головний державний лікар Ігор Кузін.

– Вакцинація дітей від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують, – зазначив головний медик країни.

За його словами, коли це питання вперше було винесено на розгляд Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), епідеміологи відповіли, що для початку такої кампанії немає достатньої доказової бази.

Однак з тих пір у них накопичився певний обсяг даних наукових досліджень з клінічної ефективності. Тому швидше за все це питання буде знову розглянуто протягом січня 2022 року.

Як зауважив Ігор Кузін, якщо така норма все ж буде прийнята, вона не матиме статусу обов’язкової.

– Щеплення проти Covid-19 для дітей від 5 років буде робитися тільки за бажанням і згодою батьків. Вакцинація буде рекомендована, якщо дитина має якісь супутні стани або важкі захворювання, – уточнив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше глава НТГЕІ Федір Лапій заявляв, що щеплення від коронавірусу дітям старше 5 років почнуть робити з 2022 року. Він тоді зазначив, що для цього потрібна спеціальна вакцина.