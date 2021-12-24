Вопрос о начале прививочной кампании от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет будет рассмотрен Министерством здравоохранения Украины в течение января 2022 года. Таким образом сам процесс вакцинации этой возрастной группы может быть запущен в первые несколько месяцев нового года.

Об этом в интервью одному из украинских информационных агентств заявил главный государственный врач Игорь Кузин.

— Вакцинация детей от 5 до 11 лет во всем мире живо обсуждается, многие страны ее уже рекомендуют, — отметил главный медик страны.

По его словам, когда этот вопрос впервые был вынесен на рассмотрение Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), эпидемиологи ответили, что для начала такой кампании нет достаточной доказательной базы.

Однако с тех пор у них накопился определенный объем данных научных исследований по клинической эффективности. Поэтому скорее всего этот вопрос будет снова рассмотрен в течение января 2022 года.

Как заметил Игорь Кузин, если такая норма все же будет принята, она не будет иметь статуса обязательной.

— Прививка против Covid-19 для детей от 5 лет будет делаться только по желанию и согласию родителей. Вакцинация будет рекомендована, если ребенок имеет какие-то сопутствующие состояния или тяжелые заболевания, — уточнил главный санврач.

Напомним, ранее глава НТГЭИ Федор Лапий заявлял, что прививки от коронавируса детям старше 5 лет начнут делать с 2022 года. Он тогда отметил, что для этого нужна специальная вакцина.