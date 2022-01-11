В Украине 31 января 2022 года вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно приказу, в списке тех, кто подлежит обязательной вакцинации от Covid-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, добавляются работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получат по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В Минздраве добавили, что это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на сегодня в мире фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом Омикрон. Во время заражения этим вариантом риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% — для тех, кто получил три дозы.

— Но количество случаев Covid-19, вызванных новым штаммом возрастает, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от Covid-19 обязательна, — добавил он.

По статистике Минздрава, сейчас уже больше 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от коронавируса.