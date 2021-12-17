Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Обязательная Covid-вакцинация: в Украине дополнили список профессий

17 декабря 2021, 16:13
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Обязательная Covid-вакцинация: в Украине дополнили список профессий
Источник: Depositphotos

В Украине расширили список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Изменения вступят в силу через месяц.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации от Covid-19 также подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эти работники больше всего взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск заразиться на Covid-19. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких.

Работников вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются от коронавируса, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

В Минздраве отметили, что получить прививку можно организованно или индивидуально в удобном пункте или центре вакцинации.

В то же время люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Читайте также:
вакцинаціяОбязательная Covid-вакцинация: в Украине расширили список профессий

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка