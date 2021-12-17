В Украине расширили список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Изменения вступят в силу через месяц.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации от Covid-19 также подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эти работники больше всего взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск заразиться на Covid-19. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких.

Работников вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются от коронавируса, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

В Минздраве отметили, что получить прививку можно организованно или индивидуально в удобном пункте или центре вакцинации.

В то же время люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава от 16 сентября 2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.