В Україні розширили список професій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації від коронавірусу. Зміни набудуть чинності через місяць.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Згідно з наказом, на період дії карантину обов’язковій вакцинації від Covid-19 також підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ці працівники найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на Covid-19. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких.

Працівників вищезазначених установ, які не вакцинуються від коронавірусу, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

У МОЗ зазначили, що отримати щеплення можна організовано або індивідуально у зручному пункті чи центрі вакцинації.

Водночас люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації.