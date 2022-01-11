В Україні 31 січня 2022 року набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації від Covid-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, додаються працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

У МОЗ додали, що ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що на сьогодні у світі фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом Омікрон. Під час зараження цим варіантом ризик госпіталізації нижче на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, і на 81% – для тих, хто отримав три дози.

– Але кількість випадків Covid-19, викликаних новим штамом, зростає, що може створити істотне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid-19 обов’язкова, – додав він.

За статистикою МОЗ, нині вже понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від коронавірусу.