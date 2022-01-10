Складна ситуація у світі з поширенням коронавірусу триватиме щонайменше три місяці.

Про це заявив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань Covid-19 Давид Набарро.

– Ми рухаємося через марафон, але нині немає реального способу сказати, що ми вже у кінці. Ми бачимо кінець, але нас там ще немає, – зазначив він.

Набарро розповів, що поведінка коронавірусу полягає в тому, що він накопичується, а потім різко зростає. Це може відбуватися кожні три-чотири місяці.

Експерт наголосив, що не може сказати, наскільки складними будуть наступні хвилі коронавірусу. Це пов’язано з появою нових штамів Covid-19, які можуть впливати на перебіг пандемії у світі.

Водночас він припустив, що серйозні спалахи коронавірусу можуть бути два або три рази на рік.