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Ми бачимо кінець: ВООЗ дала прогноз щодо Covid-пандемії у світі

10 Січня 2022, 14:22
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ми бачимо кінець: ВООЗ дала прогноз щодо Covid-пандемії у світі
Джерело: Pexels

Складна ситуація у світі з поширенням коронавірусу триватиме щонайменше три місяці.

Про це заявив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань Covid-19 Давид Набарро.

– Ми рухаємося через марафон, але нині немає реального способу сказати, що ми вже у кінці. Ми бачимо кінець, але нас там ще немає, – зазначив він.

Набарро розповів, що поведінка коронавірусу полягає в тому, що він накопичується, а потім різко зростає. Це може відбуватися кожні три-чотири місяці.

Експерт наголосив, що не може сказати, наскільки складними будуть наступні хвилі коронавірусу. Це пов’язано з появою нових штамів Covid-19, які можуть впливати на перебіг пандемії у світі.

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Водночас він припустив, що серйозні спалахи коронавірусу можуть бути два або три рази на рік.

– Я згоден з тим, що, як мені здається, з цим вірусом триватимуть спалахи, і жити з Covid-19 означає бути в змозі підготуватися до них і реагувати дуже швидко, коли вони відбуваються, – додав Набарро.

Раніше Європейське представництво Всесвітньої організації охорони здоров’я попереджало, що зростання числа випадків захворювання на Омікрон у всьому світі може збільшити ризик появи нового, більш небезпечного штаму коронавірусу.

Джерело
The Guardian
Теги
ВООЗ , Коронавірус Covid-19
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