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Мы видим конец: ВОЗ дала прогноз по Covid-пандемии в мире

10 января 2022, 14:22
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Мы видим конец: ВОЗ дала прогноз по Covid-пандемии в мире
Источник: Pexels

Сложная ситуация в мире с распространением коронавируса продлится минимум три месяца.

Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по вопросам Covid-19 Давид Набарро.

— Мы движемся через марафон, но сейчас нет реального способа сказать, что мы уже в конце. Мы видим конец, но нас там еще нет, — отметил он.

Набарро рассказал, что поведение коронавируса состоит в том, что он накапливается, а затем резко возрастает. Это может происходить каждые три-четыре месяца.

Эксперт отметил, что не может сказать, насколько сложными будут следующие волны коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов Covid-19, которые могут влиять на течение пандемии в мире.

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В то же время он предположил, что серьезные вспышки коронавируса могут быть два или три раза в год.

— Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом продлятся вспышки, и жить с Covid-19 означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят, — добавил Набарро.

Ранее Европейское представительство Всемирной организации здравоохранения предупреждало, что рост числа случаев заболевания вариантом Омикрон во всем мире может увеличить риск появления нового, более опасного штамма коронавируса.

Источник
The Guardian
Теги
ВООЗ , Коронавирус Covid-19
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