Сложная ситуация в мире с распространением коронавируса продлится минимум три месяца.

Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по вопросам Covid-19 Давид Набарро.

— Мы движемся через марафон, но сейчас нет реального способа сказать, что мы уже в конце. Мы видим конец, но нас там еще нет, — отметил он.

Набарро рассказал, что поведение коронавируса состоит в том, что он накапливается, а затем резко возрастает. Это может происходить каждые три-четыре месяца.

Эксперт отметил, что не может сказать, насколько сложными будут следующие волны коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов Covid-19, которые могут влиять на течение пандемии в мире.

В то же время он предположил, что серьезные вспышки коронавируса могут быть два или три раза в год.

— Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом продлятся вспышки, и жить с Covid-19 означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят, — добавил Набарро.

Ранее Европейское представительство Всемирной организации здравоохранения предупреждало, что рост числа случаев заболевания вариантом Омикрон во всем мире может увеличить риск появления нового, более опасного штамма коронавируса.