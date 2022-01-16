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Захворюваність пішла на спад: в Україні за добу виявлено 6379 нових випадків Covid-19

16 Січня 2022, 08:48
Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Тестування на коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 15 січня, зафіксовано 6379 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіли 503 дітей та 92 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 957 осіб;
  • летальних наслідків – 88;
  • одужало – 2 359 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 3 754 458 осіб;
  • одужало – 3 553 642 особи;
  • летальних наслідків – 98 283;
  • проведено ПЛР-тестування – 17 168 201.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 89;
  • Дніпропетровська область – 174;
  • Донецька область – 142;
  • Житомирська область – 240;
  • Закарпатська область – 166;
  • Запорізька область – 10;
  • Івано-Франківська область – 914;
  • Київська область – 198;
  • Кіровоградська область – 88;
  • Луганська область – 21;
  • Львівська область – 625;
  • Миколаївська область – 112;
  • Одеська область – 195;
  • Полтавська область – 121;
  • Рівненська область – 160;
  • Сумська область – 455;
  • Тернопільська область – 397;
  • Харківська область – 612;
  • Херсонська область – 71;
  • Хмельницька область – 312;
  • Черкаська область – 117;
  • Чернівецька область – 387;
  • Чернігівська область – 119.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 29 349 091 особу, з них отримали першу дозу – 14 985 041 особу, отримали дві дози – 14 259 590 осіб, отримали додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу – 94 948 осіб.

Нагадаємо, напередодні показник захворюваності в Україні був набагато вищим. За добу, 14 січня, у країні було підтверджено 10 569 нових випадків зараження, з них 727 – діти та 229 – медпрацівники.

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