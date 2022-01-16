В Україні за минулу добу, 15 січня, зафіксовано 6379 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіли 503 дітей та 92 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 957 осіб;

летальних наслідків – 88;

одужало – 2 359 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 3 754 458 осіб;

одужало – 3 553 642 особи;

летальних наслідків – 98 283;

проведено ПЛР-тестування – 17 168 201.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 89;

Дніпропетровська область – 174;

Донецька область – 142;

Житомирська область – 240;

Закарпатська область – 166;

Запорізька область – 10;

Івано-Франківська область – 914;

Київська область – 198;

Кіровоградська область – 88;

Луганська область – 21;

Львівська область – 625;

Миколаївська область – 112;

Одеська область – 195;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 160;

Сумська область – 455;

Тернопільська область – 397;

Харківська область – 612;

Херсонська область – 71;

Хмельницька область – 312;

Черкаська область – 117;

Чернівецька область – 387;

Чернігівська область – 119.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 29 349 091 особу, з них отримали першу дозу – 14 985 041 особу, отримали дві дози – 14 259 590 осіб, отримали додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу – 94 948 осіб.

Нагадаємо, напередодні показник захворюваності в Україні був набагато вищим. За добу, 14 січня, у країні було підтверджено 10 569 нових випадків зараження, з них 727 – діти та 229 – медпрацівники.