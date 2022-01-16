В Україні за минулу добу, 15 січня, зафіксовано 6379 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіли 503 дітей та 92 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 957 осіб;
- летальних наслідків – 88;
- одужало – 2 359 осіб.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 3 754 458 осіб;
- одужало – 3 553 642 особи;
- летальних наслідків – 98 283;
- проведено ПЛР-тестування – 17 168 201.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ – 403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 89;
- Дніпропетровська область – 174;
- Донецька область – 142;
- Житомирська область – 240;
- Закарпатська область – 166;
- Запорізька область – 10;
- Івано-Франківська область – 914;
- Київська область – 198;
- Кіровоградська область – 88;
- Луганська область – 21;
- Львівська область – 625;
- Миколаївська область – 112;
- Одеська область – 195;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 160;
- Сумська область – 455;
- Тернопільська область – 397;
- Харківська область – 612;
- Херсонська область – 71;
- Хмельницька область – 312;
- Черкаська область – 117;
- Чернівецька область – 387;
- Чернігівська область – 119.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 29 349 091 особу, з них отримали першу дозу – 14 985 041 особу, отримали дві дози – 14 259 590 осіб, отримали додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу – 94 948 осіб.
Нагадаємо, напередодні показник захворюваності в Україні був набагато вищим. За добу, 14 січня, у країні було підтверджено 10 569 нових випадків зараження, з них 727 – діти та 229 – медпрацівники.