В Украине за минувшие сутки, 15 января, зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев Covid-19. Заболели 503 детей и 92 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 957человек;
- летальных исходов – 88;
- поправилось – 2 359 человек.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 3 754 458 человек;
- выздоровело – 3 553 642 человека;
- летальных исходов – 98 283;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 168 201.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 89;
- Днепропетровская область – 174;
- Донецкая область – 142;
- Житомирская область – 240;
- Закарпатская область – 166;
- Запорожская область – 10;
- Ивано-Франковская область – 914;
- Киевская область – 198;
- Кировоградская область – 88;
- Луганская область – 21;
- Львовская область – 625;
- Николаевская область – 112;
- Одесская область – 195;
- Полтавская область – 121;
- Ровенская область – 160;
- Сумская область – 455;
- Тернопольская область – 397;
- Харьковская область – 612;
- Херсонская область – 71;
- Хмельницкая область – 312;
- Черкасская область – 117;
- Черновицкая область – 387;
- Черниговская область – 119.
С начала вакцинальной кампании привито 29 349 091 человек, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек.
Напомним, накануне показатель заболеваемости в Украине был гораздо выше. За сутки, 14 января, в стране было подтверждено 10 569 новых случаев заражения, из них 727 – дети и 229 – медработники.