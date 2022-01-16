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Заболеваемость пошла на спад: в Украине за сутки выявлено 6 379 новых случаев Covid-19

16 января 2022, 08:48
Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Тестування на коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 15 января, зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев Covid-19. Заболели 503 детей и 92 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 957человек;
  • летальных исходов – 88;
  • поправилось – 2 359 человек.

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 3 754 458 человек;
  • выздоровело – 3 553 642 человека;
  • летальных исходов – 98 283;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 168 201.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 89;
  • Днепропетровская область – 174;
  • Донецкая область – 142;
  • Житомирская область – 240;
  • Закарпатская область – 166;
  • Запорожская область – 10;
  • Ивано-Франковская область – 914;
  • Киевская область – 198;
  • Кировоградская область – 88;
  • Луганская область – 21;
  • Львовская область – 625;
  • Николаевская область – 112;
  • Одесская область – 195;
  • Полтавская область – 121;
  • Ровенская область – 160;
  • Сумская область – 455;
  • Тернопольская область – 397;
  • Харьковская область – 612;
  • Херсонская область – 71;
  • Хмельницкая область – 312;
  • Черкасская область – 117;
  • Черновицкая область – 387;
  • Черниговская область – 119.

С начала вакцинальной кампании привито 29 349 091 человек, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек.

Напомним, накануне показатель заболеваемости в Украине был гораздо выше. За сутки, 14 января, в стране было подтверждено 10 569 новых случаев заражения, из них 727 – дети и 229 – медработники.

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