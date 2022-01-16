В Украине за минувшие сутки, 15 января, зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев Covid-19. Заболели 503 детей и 92 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 957человек;

летальных исходов – 88;

поправилось – 2 359 человек.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 3 754 458 человек;

выздоровело – 3 553 642 человека;

летальных исходов – 98 283;

проведено ПЦР-тестирование – 17 168 201.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 89;

Днепропетровская область – 174;

Донецкая область – 142;

Житомирская область – 240;

Закарпатская область – 166;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 914;

Киевская область – 198;

Кировоградская область – 88;

Луганская область – 21;

Львовская область – 625;

Николаевская область – 112;

Одесская область – 195;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 160;

Сумская область – 455;

Тернопольская область – 397;

Харьковская область – 612;

Херсонская область – 71;

Хмельницкая область – 312;

Черкасская область – 117;

Черновицкая область – 387;

Черниговская область – 119.

С начала вакцинальной кампании привито 29 349 091 человек, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек.

Напомним, накануне показатель заболеваемости в Украине был гораздо выше. За сутки, 14 января, в стране было подтверждено 10 569 новых случаев заражения, из них 727 – дети и 229 – медработники.