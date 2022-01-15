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В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 10 тыс. новых случаев Covid-19

15 января 2022, 08:18
Марта Бондаренко редактор ленты
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 14 января, зафиксировано 10569 новых подтвержденных случаев Covid-19. Заболели 727 детей и 229 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 682 человека;
  • летальных исходов – 127;
  • поправилось – 6 172 человека.

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 3 748 079 человек;
  • выздоровело – 3 551 283 человека;
  • летальных исходов – 98 195;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1178;
  • Винницкая область – 414;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 338;
  • Донецкая область – 288;
  • Житомирская область – 324;
  • Закарпатская область – 215;
  • Запорожская область – 173;
  • Ивано-Франковская область – 1167;
  • Киевская область – 431;
  • Кировоградская область – 80;
  • Луганская область – 89;
  • Львовская область – 1178;
  • Николаевская область – 173;
  • Одесская область – 471;
  • Полтавская область – 343;
  • Ровенская область – 347;
  • Сумская область – 562;
  • Тернопольская область – 453;
  • Харьковская область – 761;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 402;
  • Черкасская область – 218;
  • Черновицкая область – 446;
  • Черниговская область – 249.

Кроме того, 90 817 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 30498 человек, вторую дозу — 43127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16533 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.

В Украине за 13 января Covid-19 подтвержден у 10 476 человек. Из них 663 ребенка и 241 медработник.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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