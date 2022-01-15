В Украине за минувшие сутки, 14 января, зафиксировано 10569 новых подтвержденных случаев Covid-19. Заболели 727 детей и 229 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 682 человека;

летальных исходов – 127;

поправилось – 6 172 человека.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 3 748 079 человек;

выздоровело – 3 551 283 человека;

летальных исходов – 98 195;

проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ровенская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

Кроме того, 90 817 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 30498 человек, вторую дозу — 43127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16533 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.

В Украине за 13 января Covid-19 подтвержден у 10 476 человек. Из них 663 ребенка и 241 медработник.