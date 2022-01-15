В Украине за минувшие сутки, 14 января, зафиксировано 10569 новых подтвержденных случаев Covid-19. Заболели 727 детей и 229 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 682 человека;
- летальных исходов – 127;
- поправилось – 6 172 человека.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 3 748 079 человек;
- выздоровело – 3 551 283 человека;
- летальных исходов – 98 195;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1178;
- Винницкая область – 414;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 338;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 215;
- Запорожская область – 173;
- Ивано-Франковская область – 1167;
- Киевская область – 431;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 89;
- Львовская область – 1178;
- Николаевская область – 173;
- Одесская область – 471;
- Полтавская область – 343;
- Ровенская область – 347;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 453;
- Харьковская область – 761;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 402;
- Черкасская область – 218;
- Черновицкая область – 446;
- Черниговская область – 249.
Кроме того, 90 817 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 30498 человек, вторую дозу — 43127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16533 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.
В Украине за 13 января Covid-19 подтвержден у 10 476 человек. Из них 663 ребенка и 241 медработник.