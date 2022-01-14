За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 10 476 человек. Из них 663 ребенка и 241 медработник.

Выздоровели за сутки – 7 285 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 140 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 656 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 193), Львовской (1 001), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691), Винницкой (648) и Сумской (538) областях.

г. Киев — 1 193;

Винницкая область — 648;

Волынская область — 168;

Днепропетровская область — 127;

Донецкая область — 314;

Житомирская область — 252;

Закарпатская область — 278;

Запорожская область — 175;

Ивано-Франковская область — 880;

Киевская область — 394;

Кировоградская область — 71;

Луганская область — 98;

Львовская область — 1 001;

Николаевская область — 193;

Одесская область — 516;

Полтавская область — 521;

Ровенская область — 317;

Сумская область — 538;

Тернопольская область — 371;

Харьковская область — 691;

Херсонская область — 92;

Хмельницкая область — 443;

Черкасская область — 292;

Черновицкая область — 409;

Черниговская область — 194.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 737 510 человек;

выздоровело — 3 545 111 человек;

летальных исходов — 98 068;

проведено ПЦР-тестирований — 17 108 685.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получивших две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. Всего проведено 29 218 505 прививок.