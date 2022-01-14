За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 10 476 человек. Из них 663 ребенка и 241 медработник.
Выздоровели за сутки – 7 285 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 140 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 656 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 193), Львовской (1 001), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691), Винницкой (648) и Сумской (538) областях.
- г. Киев — 1 193;
- Винницкая область — 648;
- Волынская область — 168;
- Днепропетровская область — 127;
- Донецкая область — 314;
- Житомирская область — 252;
- Закарпатская область — 278;
- Запорожская область — 175;
- Ивано-Франковская область — 880;
- Киевская область — 394;
- Кировоградская область — 71;
- Луганская область — 98;
- Львовская область — 1 001;
- Николаевская область — 193;
- Одесская область — 516;
- Полтавская область — 521;
- Ровенская область — 317;
- Сумская область — 538;
- Тернопольская область — 371;
- Харьковская область — 691;
- Херсонская область — 92;
- Хмельницкая область — 443;
- Черкасская область — 292;
- Черновицкая область — 409;
- Черниговская область — 194.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 737 510 человек;
- выздоровело — 3 545 111 человек;
- летальных исходов — 98 068;
- проведено ПЦР-тестирований — 17 108 685.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получивших две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. Всего проведено 29 218 505 прививок.