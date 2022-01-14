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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 476 новых случаев Covid-19

14 января 2022, 08:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 10 476 человек. Из них 663 ребенка и 241 медработник.

Выздоровели за сутки – 7 285 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 140 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 656 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 193), Львовской (1 001), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691), Винницкой (648) и Сумской (538) областях.

  • г. Киев — 1 193;
  • Винницкая область — 648;
  • Волынская область — 168;
  • Днепропетровская область — 127;
  • Донецкая область — 314;
  • Житомирская область — 252;
  • Закарпатская область — 278;
  • Запорожская область — 175;
  • Ивано-Франковская область — 880;
  • Киевская область — 394;
  • Кировоградская область — 71;
  • Луганская область — 98;
  • Львовская область — 1 001;
  • Николаевская область — 193;
  • Одесская область — 516;
  • Полтавская область — 521;
  • Ровенская область — 317;
  • Сумская область — 538;
  • Тернопольская область — 371;
  • Харьковская область — 691;
  • Херсонская область — 92;
  • Хмельницкая область — 443;
  • Черкасская область — 292;
  • Черновицкая область — 409;
  • Черниговская область — 194.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 737 510 человек;
  • выздоровело — 3 545 111 человек;
  • летальных исходов — 98 068;
  • проведено ПЦР-тестирований — 17 108 685.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получивших две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. Всего проведено 29 218 505 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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