За минулу добу Covid-19 підтверджений у 10 746 осіб. З них 663 дитини і 241 медпрацівник.

Одужали за добу – 7 285 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 140 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 656 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 193), Львівській (1 001), Івано-Франківській (880), Харківській (691), Вінницькій (648) та Сумській (538) областях.

м. Київ – 1 193;

Вінницька область – 648;

Волинська область – 168;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 314;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 278;

Запорізька область – 175;

Івано-Франківська область – 880;

Київська область – 394;

Кіровоградська область – 71;

Луганська область – 98;

Львівська область – 1 001;

Миколаївська область – 193;

Одеська область – 516;

Полтавська область – 521;

Рівненська область – 317;

Сумська область – 538;

Тернопільська область – 371;

Харківська область – 691;

Херсонська область – 92;

Хмельницька область – 443;

Черкаська область – 292;

Чернівецька область – 409;

Чернігівська область – 194.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 737 510 осіб;

одужало – 3 545 111 осіб;

летальних випадків – 98 068;

проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людини. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.