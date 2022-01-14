За минулу добу Covid-19 підтверджений у 10 746 осіб. З них 663 дитини і 241 медпрацівник.
Одужали за добу – 7 285 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 140 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 656 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 193), Львівській (1 001), Івано-Франківській (880), Харківській (691), Вінницькій (648) та Сумській (538) областях.
- м. Київ – 1 193;
- Вінницька область – 648;
- Волинська область – 168;
- Дніпропетровська область – 127;
- Донецька область – 314;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 278;
- Запорізька область – 175;
- Івано-Франківська область – 880;
- Київська область – 394;
- Кіровоградська область – 71;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 1 001;
- Миколаївська область – 193;
- Одеська область – 516;
- Полтавська область – 521;
- Рівненська область – 317;
- Сумська область – 538;
- Тернопільська область – 371;
- Харківська область – 691;
- Херсонська область – 92;
- Хмельницька область – 443;
- Черкаська область – 292;
- Чернівецька область – 409;
- Чернігівська область – 194.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 737 510 осіб;
- одужало – 3 545 111 осіб;
- летальних випадків – 98 068;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людини. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.