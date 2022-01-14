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За минулу добу в Україні зафіксовано 10 476 нових випадків Covid-19

14 Січня 2022, 08:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 10 746 осіб. З них 663 дитини і 241 медпрацівник.

Одужали за добу – 7 285 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 140 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 656 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 193), Львівській (1 001), Івано-Франківській (880), Харківській (691), Вінницькій (648) та Сумській (538) областях.

  • м. Київ – 1 193;
  • Вінницька область – 648;
  • Волинська область – 168;
  • Дніпропетровська область – 127;
  • Донецька область – 314;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 278;
  • Запорізька область – 175;
  • Івано-Франківська область – 880;
  • Київська область – 394;
  • Кіровоградська область – 71;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 1 001;
  • Миколаївська область – 193;
  • Одеська область – 516;
  • Полтавська область – 521;
  • Рівненська область – 317;
  • Сумська область – 538;
  • Тернопільська область – 371;
  • Харківська область – 691;
  • Херсонська область – 92;
  • Хмельницька область – 443;
  • Черкаська область – 292;
  • Чернівецька область – 409;
  • Чернігівська область – 194.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 737 510 осіб;
  • одужало – 3 545 111 осіб;
  • летальних випадків – 98 068;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людини. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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