В Україні за минулу добу, 14 січня, зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіло 727 дітей та 229 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 682 особи;
- летальних випадків – 127;
- одужало – 6 172 особи.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 3 748 079 осіб;
- одужало – 3 551 283 особи;
- летальних випадків – 98 195;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1178;
- Вінницька область – 414;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 338;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 324;
- Закарпатська область – 215;
- Запорізька область – 173;
- Івано-Франківська область – 1167;
- Київська область – 431;
- Кіровоградська область – 80;
- Луганська область – 89;
- Львівська область – 1178;
- Миколаївська область – 173;
- Одеська область – 471;
- Полтавська область – 343;
- Рівненська область – 347;
- Сумська область – 562;
- Тернопільська область – 453;
- Харківська область – 761;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 402;
- Черкаська область – 218;
- Чернівецька область – 446;
- Чернігівська область – 249.
Крім того, 90 817 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.
В Україні за 13 січня Covid-19 підтверджений у 10 746 осіб. З них 663 дитини і 241 медпрацівник.