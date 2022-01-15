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В Україні за минулу добу зафіксовано понад 10 тис. нових випадків Covid-19

15 Січня 2022, 08:18
Марта Бондаренко редакторка стрічки
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 14 січня, зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіло 727 дітей та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 682 особи;
  • летальних випадків – 127;
  • одужало – 6 172 особи.

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 3 748 079 осіб;
  • одужало – 3 551 283 особи;
  • летальних випадків – 98 195;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1178;
  • Вінницька область – 414;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 338;
  • Донецька область – 288;
  • Житомирська область – 324;
  • Закарпатська область – 215;
  • Запорізька область – 173;
  • Івано-Франківська область – 1167;
  • Київська область – 431;
  • Кіровоградська область – 80;
  • Луганська область – 89;
  • Львівська область – 1178;
  • Миколаївська область – 173;
  • Одеська область – 471;
  • Полтавська область – 343;
  • Рівненська область – 347;
  • Сумська область – 562;
  • Тернопільська область – 453;
  • Харківська область – 761;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 402;
  • Черкаська область – 218;
  • Чернівецька область – 446;
  • Чернігівська область – 249.

Крім того, 90 817 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

В Україні за 13 січня Covid-19 підтверджений у 10 746 осіб. З них 663 дитини і 241 медпрацівник.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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