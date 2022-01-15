В Україні за минулу добу, 14 січня, зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків Covid-19. Захворіло 727 дітей та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 682 особи;

летальних випадків – 127;

одужало – 6 172 особи.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 3 748 079 осіб;

одужало – 3 551 283 особи;

летальних випадків – 98 195;

проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1178;

Вінницька область – 414;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 338;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 215;

Запорізька область – 173;

Івано-Франківська область – 1167;

Київська область – 431;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 89;

Львівська область – 1178;

Миколаївська область – 173;

Одеська область – 471;

Полтавська область – 343;

Рівненська область – 347;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 453;

Харківська область – 761;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 402;

Черкаська область – 218;

Чернівецька область – 446;

Чернігівська область – 249.

Крім того, 90 817 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

В Україні за 13 січня Covid-19 підтверджений у 10 746 осіб. З них 663 дитини і 241 медпрацівник.