Грип та Covid-19 – респіраторні захворювання, які викликають різні віруси. Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус, який вперше виявили у 2019 році.

У МОЗ розповіли, як не сплутати грип з Covid-19 та вчасно розпізнати ознаки хвороби.

Чим схожі між собою грип та Covid-19?

Грип та коронавірус здатні передаватися від людини до людини. Вони можуть проходити безсимптомно. У пацієнтів може виникати важкий перебіг захворювання, який призводить до летальних наслідків.

Чим відрізняється грип та Covid-19?

У МОЗ зазначили, що грип та коронавірус викликають різні причини виникнення. Covid-19 поширюється швидше, ніж грип. Також він може тривати довше, а хворий може бути довше заразним.

Діагноз коронавірус встановляється тільки за результатами тестування. Коронавірус може викликати більш серйозні та тривалі наслідки для людини.

Спільні симптоми грипу та коронавірусу:

підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу;

кашель;

втома;

задишка та утруднене дихання;

біль у горлі;

нежить та закладеність носу;

біль у м’язах;

головний біль;

рвота та діарея;

втрата смаку та запаху (хоча частіше це зустрічається під час коронавірусу).

Станом на 17 січня в Україні зафіксували 5 072 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 2 520 людям, а померли – 78 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.