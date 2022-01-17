Грип та Covid-19 – респіраторні захворювання, які викликають різні віруси. Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус, який вперше виявили у 2019 році.
У МОЗ розповіли, як не сплутати грип з Covid-19 та вчасно розпізнати ознаки хвороби.
Чим схожі між собою грип та Covid-19?
Грип та коронавірус здатні передаватися від людини до людини. Вони можуть проходити безсимптомно. У пацієнтів може виникати важкий перебіг захворювання, який призводить до летальних наслідків.
Чим відрізняється грип та Covid-19?
У МОЗ зазначили, що грип та коронавірус викликають різні причини виникнення. Covid-19 поширюється швидше, ніж грип. Також він може тривати довше, а хворий може бути довше заразним.
Діагноз коронавірус встановляється тільки за результатами тестування. Коронавірус може викликати більш серйозні та тривалі наслідки для людини.
Спільні симптоми грипу та коронавірусу:
- підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу;
- кашель;
- втома;
- задишка та утруднене дихання;
- біль у горлі;
- нежить та закладеність носу;
- біль у м’язах;
- головний біль;
- рвота та діарея;
- втрата смаку та запаху (хоча частіше це зустрічається під час коронавірусу).
Станом на 17 січня в Україні зафіксували 5 072 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 2 520 людям, а померли – 78 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.