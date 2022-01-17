Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Грип чи Covid-19? Як не сплутати захворювання та вчасно розпізнати симптоми

17 Січня 2022, 12:30
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус, грип,
Джерело: Depositphotos

Грип та Covid-19 – респіраторні захворювання, які викликають різні віруси. Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус, який вперше виявили у 2019 році.

У МОЗ розповіли, як не сплутати грип з Covid-19 та вчасно розпізнати ознаки хвороби.

Чим схожі між собою грип та Covid-19? 

Грип та коронавірус здатні передаватися від людини до людини. Вони можуть проходити безсимптомно. У пацієнтів може виникати важкий перебіг захворювання, який призводить до летальних наслідків.

Чим відрізняється грип та Covid-19? 

У МОЗ зазначили, що грип та коронавірус викликають різні причини виникнення. Covid-19 поширюється швидше, ніж грип. Також він може тривати довше, а хворий може бути довше заразним.

Діагноз коронавірус встановляється тільки за результатами тестування. Коронавірус може викликати більш серйозні та тривалі наслідки для людини.

Спільні симптоми грипу та коронавірусу:

  • підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу;
  • кашель;
  • втома;
  • задишка та утруднене дихання;
  • біль у горлі;
  • нежить та закладеність носу;
  • біль у м’язах;
  • головний біль;
  • рвота та діарея;
  • втрата смаку та запаху (хоча частіше це зустрічається під час коронавірусу).
Читайте також:
Грип чи Covid-19? Як не сплутати захворювання та вчасно розпізнати симптомиБез вакцинації ризик померти від Covid-19 у 10 разів вищий – МОЗ

Станом на 17 січня в Україні зафіксували 5 072 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 2 520 людям, а померли – 78 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Грип , Грип в Україні , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка