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Грипп или Covid-19? Как не спутать заболевания и вовремя распознать симптомы

17 января 2022, 12:30
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус, грип,
Источник: Depositphotos

Грипп и Covid-19 – респираторные заболевания, которые вызывают различные вирусы. Причиной первого являются вирусы гриппа, второго — коронавирус, который впервые обнаружили в 2019 году.

В Минздраве рассказали, как не спутать грипп с Covid-19 и вовремя распознать признаки болезни.

Чем похожи между собой грипп и Covid-19?

Грипп и коронавирус способны передаваться от человека к человеку. Они могут проходить бессимптомно. У пациентов может возникать тяжелое течение заболевания, которое приводит к летальным исходам.

Чем отличается грипп и Covid-19?

В Минздраве отметили, что грипп и коронавирус имеют разные причины возникновения. Covid-19 распространяется быстрее, чем грипп. Также он может длиться дольше, а больной может быть дольше заразным.

Диагноз коронавирус устанавливается только по результатам тестирования. Коронавирус может вызвать более серьезные и длительные последствия для человека.

Общие симптомы гриппа и коронавируса:

  • повышенная температура или лихорадка/чувство озноба;
  • кашель;
  • утомление;
  • одышка и затрудненное дыхание;
  • боль в горле;
  • насморк и заложенность носа;
  • боль в мышцах;
  • головная боль;
  • рвота и диарея;
  • потеря вкуса и запаха (хотя это чаще встречается во время коронавируса).
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По состоянию на 17 января в Украине зафиксировали 5 072 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 2 520 людям, а умерли — 78 пациентов. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Грип , Грип в Україні , Коронавирус Covid-19
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