Грипп и Covid-19 – респираторные заболевания, которые вызывают различные вирусы. Причиной первого являются вирусы гриппа, второго — коронавирус, который впервые обнаружили в 2019 году.
В Минздраве рассказали, как не спутать грипп с Covid-19 и вовремя распознать признаки болезни.
Чем похожи между собой грипп и Covid-19?
Грипп и коронавирус способны передаваться от человека к человеку. Они могут проходить бессимптомно. У пациентов может возникать тяжелое течение заболевания, которое приводит к летальным исходам.
Чем отличается грипп и Covid-19?
В Минздраве отметили, что грипп и коронавирус имеют разные причины возникновения. Covid-19 распространяется быстрее, чем грипп. Также он может длиться дольше, а больной может быть дольше заразным.
Диагноз коронавирус устанавливается только по результатам тестирования. Коронавирус может вызвать более серьезные и длительные последствия для человека.
Общие симптомы гриппа и коронавируса:
- повышенная температура или лихорадка/чувство озноба;
- кашель;
- утомление;
- одышка и затрудненное дыхание;
- боль в горле;
- насморк и заложенность носа;
- боль в мышцах;
- головная боль;
- рвота и диарея;
- потеря вкуса и запаха (хотя это чаще встречается во время коронавируса).
По состоянию на 17 января в Украине зафиксировали 5 072 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 2 520 людям, а умерли — 78 пациентов. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.