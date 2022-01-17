Грипп и Covid-19 – респираторные заболевания, которые вызывают различные вирусы. Причиной первого являются вирусы гриппа, второго — коронавирус, который впервые обнаружили в 2019 году.

В Минздраве рассказали, как не спутать грипп с Covid-19 и вовремя распознать признаки болезни.

Чем похожи между собой грипп и Covid-19?

Грипп и коронавирус способны передаваться от человека к человеку. Они могут проходить бессимптомно. У пациентов может возникать тяжелое течение заболевания, которое приводит к летальным исходам.

Чем отличается грипп и Covid-19?

В Минздраве отметили, что грипп и коронавирус имеют разные причины возникновения. Covid-19 распространяется быстрее, чем грипп. Также он может длиться дольше, а больной может быть дольше заразным.

Диагноз коронавирус устанавливается только по результатам тестирования. Коронавирус может вызвать более серьезные и длительные последствия для человека.

Общие симптомы гриппа и коронавируса:

повышенная температура или лихорадка/чувство озноба;

кашель;

утомление;

одышка и затрудненное дыхание;

боль в горле;

насморк и заложенность носа;

боль в мышцах;

головная боль;

рвота и диарея;

потеря вкуса и запаха (хотя это чаще встречается во время коронавируса).

По состоянию на 17 января в Украине зафиксировали 5 072 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 2 520 людям, а умерли — 78 пациентов. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.