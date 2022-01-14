Вакцинация от коронавируса спасает от смерти и госпитализации при заражении.

Вероятность летального случая среди непривитого населения в 10 раз больше, чем у тех, кто получил две дозы вакцины, говорится на сайте Минздрава.

— За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших не были вакцинированы, — отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, невакцинированные имеют в 4,5 раза более высокий риск попадания в больницу.

— Вакцинация базовым курсом прививок и бустерной дозой – лучшая защита, которая может спасти жизнь вам и вашим близким. Не медлите, – добавил он.

В Украине почти год продолжается вакцинация от коронавируса. Она началась в конце февраля 2021 года. Сначала уколы получали граждане, которые находятся в группе риска, в том числе врачи.

С июля прививки смогли сделать все взрослые граждане с 18 лет, с октября – подростки с 12 лет. Вакцинация показана и для пожилых, и беременных. Нельзя прививать только тех, у кого есть аллергия, но таких единицы.