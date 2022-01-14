Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Без вакцинації ризик померти від Covid-19 у 10 разів вищий – МОЗ

14 Січня 2022, 11:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Без вакцинації ризик померти від Covid-19 у 10 разів вищий – МОЗ
Джерело: УНІАН

Вакцинація від коронавірусу рятує від смерті та госпіталізації у разі зараження.

Ймовірність летального випадку серед нещепленого населення у 10 разів більша, ніж у тих, хто отримав дві дози вакцини, йдеться на сайті МОЗ.

– За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були невакциновані, – зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, невакциновані мають у 4,5 раза вищий ризик потрапляння до лікарні.

– Вакцинація базовим курсом щеплень та бустерною дозою – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким. Не зволікайте, – додав він.

Читайте також:
коронавирусЗа минулу добу в Україні зафіксовано 10 476 нових випадків Covid-19

В Україні майже рік триває вакцинація від коронавірусу. Вона розпочалася наприкінці лютого 2021 року. Спочатку уколи отримували громадяни, які перебувають у групі ризику, зокрема лікарі.

З липня щеплення змогли зробити усі дорослі громадяни з 18 років, з жовтня – підлітки з 12 років. Вакцинація показана й для літніх людей та вагітних. Не можна робити щеплення лише тим, хто має алергію, але таких одиниці.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка