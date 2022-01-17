Полностью избавиться от коронавируса крайне сложно. Поэтому мир будет жить с Covid-19 еще несколько лет. Однако без жестких ограничений, которые введены во многих странах при нынешнем всплеске смертельно опасной инфекции. Волна такой мощности будет последней.

Об этом в интервью одному из немецких телеканалов рассказал генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

— Я думаю, что с инструментами, созданными наукой, эта волна коронавирусной инфекции будет последней с таким количеством ограничений, — отметил он.

И добавил, что коронавирус будет еще очень долгое время циркулировать в человеческом сообществе, поскольку он довольно широко распространился по всему миру и избавиться от него полностью довольно сложно.

Глава компании также сообщил, что специалисты Pfizer уже трудятся над созданием Covid-вакцины нового поколения, действие которой направлено, помимо предыдущих вариантов, и на Омикрон. Таким образом показатели новых случаев заражения, госпитализаций и смертей будут заметно снижены.

Напомним, что свой прогноз на 2022 год дал руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен. По его мнению, вариант Омикрон, как более мягкий, но вместе с тем и более заразный, сузит масштаб коронавирусной инфекции до локального эндемического уровня.

Коронавирусом переболеет каждый житель Земли, что в итоге сформирует коллективный иммунитет и жизнь вернется в привычное русло, полагает авторитетный вирусолог.

Источник: BFM TV