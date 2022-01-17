В Украине отменили требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против коронавируса.

Об этом Фактам ICTV сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр вакцинации.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с собой надо иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации внесли в электронную систему здравоохранения.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна. Для вакцинированных от коронавируса также есть возможность генерации детского Covid-сертификата.

В то же время своевременное проведение обязательных рутинных прививок, предусмотренных Национальным календарем, остается важным, ведь защищает ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.

До 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:

от гепатита В (три дозы, завершенный курс вакцинации);

туберкулеза (одна доза, завершенный курс);

кори, паротита, краснухи (две дозы, завершенный курс);

дифтерии, столбняка (пять доз);

коклюша (четыре дозы, завершенный курс);

полиомиелита (пять доз);

хиб-инфекции (три дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (шестая доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которое нужно будет повторять каждые 10 лет.