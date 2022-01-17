В Україні скасували вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти коронавірусу.

Про це Фактам ICTV повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Для вакцинованих від коронавірусу також є можливість генерації дитячого Covid-сертифікату.

Водночас вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:

від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);

туберкульозу (одна доза, завершений курс);

кору, паротиту, краснухи (дві дози, завершений курс);

дифтерії, правця (п’ять доз);

кашлюка (чотири дози, завершений курс);

поліомієліту (п’ять доз);

хіб-інфекції (три дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (шоста доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.