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Не сидіть, не гадайте: з цими симптомами МОЗ закликає відразу звертатися до сімейного лікаря

18 Січня 2022, 12:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
симптомы
Джерело: Depositphotos

Багато з нас, як тільки відчувають перші ознаки респіраторного нездужання, впадають в сумніви типу: а може це не коронавірус, а звичайна застуда?

Міністерство охорони здоров’я рекомендує в такій ситуації не сидіти вдома і не гадати щодо можливого діагнозу, а відразу записуватися на прийом до сімейного лікаря. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними.

За процедурою, сімейний лікар призначить тестування на Covid-19 і порекомендує до отримання результатів включити режим самоізоляції.

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Згідно з даними МОЗ, у людей, які підхопили варіант Омікрон, спостерігаються такі симптоми:

  • нежить (73%),
  • головний біль (67,5%),
  • втома (63,5),
  • чхання (60%),
  • біль у горлі (59,6%).

Оскільки немає суттєвих відмінностей від штаму Дельта, який нині домінує в Україні, додатково можуть спостерігатися:

  • кашель (43,5%),
  • хрипкий голос (35,7%),
  • озноб або тремтіння (30%),
  • лихоманка (29,4%),
  • втрата нюху та/або смаку (23,7%).

Пам’ятайте, підступність варіанту Омікрон полягає в тому, що його перші прояви дійсно схожі на звичайну застуду, але потім хвороба може перейти в дуже важку фазу, чревату госпіталізацією і летальними наслідками. Це стосується в першу чергу тих, хто не пройшов базовий курс Covid-вакцинації.

Джерело
МОЗ
Теги
застуда , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Омікрон , Сімейний лікар , Штам Омікрон
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