Багато з нас, як тільки відчувають перші ознаки респіраторного нездужання, впадають в сумніви типу: а може це не коронавірус, а звичайна застуда?

Міністерство охорони здоров’я рекомендує в такій ситуації не сидіти вдома і не гадати щодо можливого діагнозу, а відразу записуватися на прийом до сімейного лікаря. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними.

За процедурою, сімейний лікар призначить тестування на Covid-19 і порекомендує до отримання результатів включити режим самоізоляції.

Згідно з даними МОЗ, у людей, які підхопили варіант Омікрон, спостерігаються такі симптоми:

нежить (73%),

головний біль (67,5%),

втома (63,5),

чхання (60%),

біль у горлі (59,6%).

Оскільки немає суттєвих відмінностей від штаму Дельта, який нині домінує в Україні, додатково можуть спостерігатися:

кашель (43,5%),

хрипкий голос (35,7%),

озноб або тремтіння (30%),

лихоманка (29,4%),

втрата нюху та/або смаку (23,7%).

Пам’ятайте, підступність варіанту Омікрон полягає в тому, що його перші прояви дійсно схожі на звичайну застуду, але потім хвороба може перейти в дуже важку фазу, чревату госпіталізацією і летальними наслідками. Це стосується в першу чергу тих, хто не пройшов базовий курс Covid-вакцинації.