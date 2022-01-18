Багато з нас, як тільки відчувають перші ознаки респіраторного нездужання, впадають в сумніви типу: а може це не коронавірус, а звичайна застуда?
Міністерство охорони здоров’я рекомендує в такій ситуації не сидіти вдома і не гадати щодо можливого діагнозу, а відразу записуватися на прийом до сімейного лікаря. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними.
За процедурою, сімейний лікар призначить тестування на Covid-19 і порекомендує до отримання результатів включити режим самоізоляції.
Згідно з даними МОЗ, у людей, які підхопили варіант Омікрон, спостерігаються такі симптоми:
- нежить (73%),
- головний біль (67,5%),
- втома (63,5),
- чхання (60%),
- біль у горлі (59,6%).
Оскільки немає суттєвих відмінностей від штаму Дельта, який нині домінує в Україні, додатково можуть спостерігатися:
- кашель (43,5%),
- хрипкий голос (35,7%),
- озноб або тремтіння (30%),
- лихоманка (29,4%),
- втрата нюху та/або смаку (23,7%).
Пам’ятайте, підступність варіанту Омікрон полягає в тому, що його перші прояви дійсно схожі на звичайну застуду, але потім хвороба може перейти в дуже важку фазу, чревату госпіталізацією і летальними наслідками. Це стосується в першу чергу тих, хто не пройшов базовий курс Covid-вакцинації.