Вагітні вакцинуються від Covid-19 значно рідше за інших жінок. Але саме майбутнім мамам коронавірус і несе найбільшу небезпеку.

Такий висновок зробили шотландські медики, здійснивши аналіз даних про всі пологи в цій країні за перший рік кампанії щеплень.

До кінця жовтня 2021 року, стверджують дослідники, менше третини майбутніх матерів (32,2%) отримали на момент пологів щеплення від Covid-19. Водночас у Шотландії серед невагітних жінок дітородного віку (від 18 до 44 років) від коронавірусу вакциновано понад три чверті (77,4%).

– Для захисту здоров’я жінок і дітей в ході пандемії абсолютно необхідно приділяти більше уваги рівню вакцинації вагітних, – написали автори статті, опублікованої в журналі Nature.

Вчені в ході масштабних досліджень вже неодноразово переконувалися, що саме для майбутніх матерів коронавірус становить найбільшу небезпеку.

Згідно з останніми даними із США, зараження вагітної жінки коронавірусом у 15 разів збільшує ризик смерті під час пологів та у 22 рази – ймовірність народити недоношену дитину.

Подібні висновки зроблено після міжнародного дослідження, проведеного Оксфордським університетом. Вагітність і Covid-19, за словами професора Аріса Папагеоргіу з оксфордського Інституту здоров’я матері та дитини, взаємно ускладнюють одне одного.

У Великій Британії уряд закликає вагітних жінок негайно вакцинуватися від Covid-19. Це пояснюють тим, що майже всі вагітні, які надійшли до лікарень Британії із симптомами Covid-19, не були щеплені.