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Covid-19 в Британии: беременных призвали обязательно вакцинироваться

10 января 2022, 10:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
беременность
Источник: Depositphotos

Правительство Великобритании призывает беременных женщин немедленно получить прививку от Covid-19. Это объясняется тем, что почти все беременные, поступившие в больницы с симптомами Covid-19, не были вакцинированы.

Наряду с этим запускается рекламная кампания, чтобы привлечь беременных  получить первую, вторую или бустерную прививку.

В материалах кампании будут освещены риски Covid-19 для матерей и детей, а также свидетельства беременных женщин, получивших вакцину, которые будут транслироваться по радио и в социальных сетях.

Правительство заявляет, что опыт медучреждений и медицинские эксперты свидетельствуют,  что вакцины против Covid-19 безопасны для беременных женщин и не влияют на фертильность.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения сослалось на статистику Системы акушерского надзора Великобритании, согласно которой 96,3% беременных женщин, поступивших в больницы с симптомами Covid-19 в период с мая по октябрь, не были вакцинированы, треть из них нуждалась в респираторной поддержке.

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По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, около 20% женщин, поступивших в больницы с вирусом, нуждаются в досрочных родах, а 20% их детей нуждаются в уходе в неонатальном отделении.

Беременные женщины рискуют получить осложнения от коронавируса. Чтобы защититься от инфекции, необходимо вакцинироваться. Акушер-гинеколог высшей категории Наталья Лелюх рассказала, какую вакцину выбрать беременным женщинам и когда можно сделать прививку.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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