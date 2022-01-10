Правительство Великобритании призывает беременных женщин немедленно получить прививку от Covid-19. Это объясняется тем, что почти все беременные, поступившие в больницы с симптомами Covid-19, не были вакцинированы.

Наряду с этим запускается рекламная кампания, чтобы привлечь беременных получить первую, вторую или бустерную прививку.

В материалах кампании будут освещены риски Covid-19 для матерей и детей, а также свидетельства беременных женщин, получивших вакцину, которые будут транслироваться по радио и в социальных сетях.

Правительство заявляет, что опыт медучреждений и медицинские эксперты свидетельствуют, что вакцины против Covid-19 безопасны для беременных женщин и не влияют на фертильность.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения сослалось на статистику Системы акушерского надзора Великобритании, согласно которой 96,3% беременных женщин, поступивших в больницы с симптомами Covid-19 в период с мая по октябрь, не были вакцинированы, треть из них нуждалась в респираторной поддержке.

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, около 20% женщин, поступивших в больницы с вирусом, нуждаются в досрочных родах, а 20% их детей нуждаются в уходе в неонатальном отделении.

Беременные женщины рискуют получить осложнения от коронавируса. Чтобы защититься от инфекции, необходимо вакцинироваться. Акушер-гинеколог высшей категории Наталья Лелюх рассказала, какую вакцину выбрать беременным женщинам и когда можно сделать прививку.