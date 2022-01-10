Уряд Великої Британії закликає вагітних жінок негайно отримати щеплення від Covid-19. Це пояснюється тим, що майже всі вагітні, які потрапили до лікарні із симптомами Covid-19, не були вакциновані.

Водночас запускається рекламна кампанія, щоб залучити вагітних отримати перше, друге або бустерне щеплення.

У матеріалах кампанії будуть висвітлені ризики Covid-19 для матерів та дітей, а також свідчення вагітних жінок, які отримали вакцину, що транслюватимуться по радіо та у соціальних мережах.

Уряд заявляє, що досвід медустанов та медичні експерти свідчать, що вакцини проти Covid-19 безпечні для вагітних жінок і не впливають на фертильність.

Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення послалося на статистику Системи акушерського нагляду Великобританії, згідно з якою 96,3% вагітних жінок, які потрапили до лікарні із симптомами Covid-19 у період з травня по жовтень, не були вакциновані, третина з них потребувала респіраторної підтримки.

За даними Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту, близько 20% жінок, які надійшли до лікарні з вірусом, потребують дострокових пологів, а 20% їхніх дітей потребують догляду у неонатальному відділенні.

Вагітні жінки ризикують отримати ускладнення від коронавірусу. Щоб захиститись від інфекції, необхідно вакцинуватися. Акушер-гінеколог вищої категорії Наталія Лелюх розповіла, яку вакцину вибрати вагітним жінкам та коли можна зробити щеплення.