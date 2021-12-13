В останній день листопада у пологовому будинку Одеської обласної лікарні померла 29-річна вагітна мешканка міста Південний Ганна із семимісячним немовлям в утробі. Без мами залишився її п’ятирічний син.

Про горе, яке спіткало сім’ю Седунових, розповів на своїй сторінці у Facebook чоловік померлої жінки Олександр Седунов. Він втратив найдорожче: кохану дружину та дитину.

У розпачі Олександр попросив максимального розголосу цього випадку, бо впевнений, що дружина померла через недбалість лікарів.

До хвороби Ганни її вагітність протікала добре, і ніщо не віщувало лиха.

– 12 листопада вся наша сім’я захворіла на Covid. Ганна одразу зателефонувала гінекологу, який вів вагітність та розповіла, що їй погано. Дорогоцінні 10 днів були втрачені, коли моїй рідній Anna Sedunova казали: пий парацетомол і більше нічого, сиди вдома, – розповів Олександр.

Тільки через 10 днів Ганна потрапила до лікарні у м. Южному у важкому стані із сатурацією 77-78.

– Посадили на кисень, шість літрів загалом, при ураженні 50%. Лікували лазолваном як звичайну пневмонію. Тримали в заручниках, замість того, щоб одразу відправити до пологового будинку в ковидне відділення. Її тримали і зрештою відправили до пологового будинку вже вмирати, – розповів Олександр.

Він вважає, що дружину навмисно не переводили в пологовий будинок, тим самим заробляючи гроші на Covid-пацієнті.

– Оскільки держава виділяє на хворого Cocidм 27 тис. грн на добу. Враховуючи, що дружина вагітна, а це 54 тис. грн, множимо на 3 дні, отримуємо 162 тис. грн заробили, і за підсумком відправили помирати до пологового будинку Одеської обласної лікарні, коли однієї легені вже не було і аналізи перевищували норму у 30 разів. Довели до цитокінового шторму, – розповів Олександр.

Через два дні перебування у пологовому будинку Ганна потрапила до реанімації. Ще за три дні її не стало. Немовля, за словами Олександра, ніхто і не намагався рятувати, він помер від гіпоксії. У сім’ї є ще п’ятирічний син, який залишився без мами.

Причиною смерті Ганни Седунової стала поліорганна недостатність. Її чоловік, а тепер вдівець, упевнений, що у смерті дружини та дитини винні лікарі, які не надали вчасно кваліфіковану медичну допомогу Ганні. Водночас документи йому не віддають.

Олександр Седунов збирається добиватися справедливості та звертатися із заявою до прокуратури. У своєму пості він називає прізвища лікарів, через яких, на його думку, загинули його дружина і дитина і звертається до Президента України, до МОЗ, поліції, ЗМІ.

Джерело: Бессарабія ІНФОРМ