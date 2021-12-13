В последний день ноября в роддоме Одесской областной больницы умерла 29-летняя беременная жительница города Южный Анна с семимесячным младенцем в утробе. Без мамы остался ее пятилетний сын.

О горе, постигшем семью Седуновых, рассказал на своей странице в Facebook муж умершей женщины Александр Седунов. Он потерял самое дорогое: любимую жену и ребенка.

В отчаянии Александр попросил максимальной огласки этого случая, потому что уверен, жена умерла из-за халатности врачей.

До болезни Анны ее беременность протекала хорошо, и ничто не предвещало беды.

— 12 ноября вся наша семья заболела ковидом. Анна сразу позвонила гинекологу, который вел беременность и рассказала, что ей плохо. Драгоценные 10 дней были потеряны, когда моей родной Anna Sedunova говорили: пей парацетамол и больше ничего, сиди дома,– рассказал Александр.

Только спустя 10 дней Анна поступила в больницу в г. Южном в тяжелом состоянии с сатурацией 77-78.

— Посадили на кислород, шесть литров всего, при поражении 50%. Лечили лазолваном, как обычную пневмонию. Держали в заложниках, вместо того, чтобы сразу отправить в роддом в ковидное отделение. Ее держали и в итоге отправили в роддом уже умирать,- рассказал Александр.

Он считает, что жену преднамеренно не переводили в роддом, тем самым зарабатывая деньги на Covid-пациенте.

— Так как государство выделяет на больного Cocidм 27 тыс грн в сутки. Учитывая, что супруга беременная, а это 54 тыс. грн, умножаем на 3 дня, получаем 162 тыс. грн заработали, и по итогу отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма,- рассказал Александр.

Через два дня пребывания в роддоме Анна попала в реанимацию. Еще через три дня ее не стало. Младенца, по словам Александра, никто и не пытался спасать, он умер от гипоксии. В семье есть еще пятилетний сын, который остался без мамы.

Причиной смерти Анны Седуновой стала полиорганная недостаточность. Ее муж, а теперь вдовец, уверен, что в смерти жены и ребенка виноваты врачи, которые не оказали вовремя квалифицированную медицинскую помощь Анне. При этом документы ему не отдают.

Александр Седунов собирается добиваться справедливости и обращаться с заявлением в прокуратуру. В своем посте он называет фамилии врачей из-за которых, по его мнению погибли его жена и ребенок и обращается к Президенту Украины, в МОЗ, полицию, СМИ.

Источник: Бессарабия ИНФОРМ